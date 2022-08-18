خبر في الجول – زكريا الوردي يصل مصر اليوم للتوقيع مع الزمالك

يصل المغربي زكريا الوردي إلى القاهرة اليوم الخميس، لتوقيع عقود انتقاله إلى الزمالك.

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وأتم الزمالك اتفاقه مع لاعب الوسط المغربي بطلب من مديره الفني جيوسفالدو فيريرا.

ويرى فيريرا أن الوردي هو اللاعب المناسب لتدعيم خط الوسط لقدرته على أداء عدة أدوار مختلفتة.

وينضم الوردي إلى الزمالك مجانًا بعد نهاية عقده مع الرجاء البيضاوي.

وتلقى الوردي عروضًا من البرتغال وفرنسا وفقًا لتقارير مغربية، لكن الزمالك سيكون فريقه المقبل.

ونشر اللاعب فيديو قصير عبر حسابه في إنستجرام رفقة وكيله في الطائرة المتجهة إلى مصر.

ومن المنتظر أن يُعلن الزمالك عن صفقاته بشكل كامل بعد نهاية الدوري المصري للموسم الحالي.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016_2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018_ 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

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