ذا أثلتيك: الصفقة الـ16.. توتنجهام فورست يضم لاعب ولفرهامبتون

أتم نوتنجهام فورست تعاقده مع مورجان جيبس وايت قادما من ولفرهامبتون بحسب ذا أثليتك.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة تمت بحوالي 44.5 جنيه استرليني على أن يدفع نوتنجهام فورست دفعة أولية 25 جنيه استرليني هذا الصيف.

وسبق وأن قدم نوتنجهام عرضا أوليا بقيمة 35 مليون جنيه استرليني لكن قوبل بالرفض من جانب وولفز.

ومن المقرر أن يخضع جيبس ​​وايت للفحص طبي ظهر اليوم.

مورجان يعتبر من أبناء ولفرهامبتون وتصّعد إلى الفريق الأول موسم 2017-2018، وخرج في إعاراتين: سوانسي سيتي وشيفيلد يونايتد.

وارتدى لاعب الوسط الإنجليزي قميص وولفز 48 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وشارك جيبس وايت مع ولفرهامبتون في المباراتين الافتتاحيتين بشكل كامل في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي (خسارة أمام ليدز يونايتد وتعادل مع فولام).

وكان صاحب الـ22 عاما ضمن منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا الذي فاز بكأس العالم عام 2017.

نوتنجهام الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي أبرم هذا الصيف 15 صفقة، ويعتبر السويسري ريمو فرويلر أحدث الوجوه المنصمة قادما من أتالانتا الإيطالي.

وبدأ فورست موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى بعد 23 عامًا بثلاث نقاط من ست نقاط محتملة، حيث خسروا مباراتهم الافتتاحية أمام نيوكاسل يونايتد قبل الفوز على وست هام.

اقرأ أيضا:

فيفا يبيع 2,45 مليون تذكرة من كأس العالم

المقاولون العرب يحتج على جدول الدوري

نصائح الجولة المقبلة من فانتازي الدوري الإنجليزي

الكشف عن منافسي مصر المحتملين في تصفيات باريس 2024

هل اقترب رحيل نجم ريال مدريد؟.