ضربة قوية لـ المكسيك.. إصابة تيكاتيتو كورونا وغيابه عن كأس العالم

أعلن نادي إشبيلية عن إصابة لاعبه المكسيكي خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" بقطع في أربطة الكاحل الأيسر.

وذكر إشبيلية أن جناحه المكسيكي أصيب في مران الفريق، وسيخضع لجراحة مساء اليوم الخميس.

وغادر تيكاتيتو مران إشبيلية اليوم في سيارة إسعاف نحو المستشفى، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل، تأكدت خطورتها بعد الفحوصات.

🏥 Tecatito sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. ¡Mucho ánimo, @jesustecatitoc! ¡Desde ya te esperamos de regreso con ganas! 💪#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 18, 2022

وبالتالي يغيب تيكاتيتو عن الملاعب لمدة 4 أو 5 أشهر، مما يبعده رسميًا عن منافسات كأس العالم 2022 شهر نوفمبر المقبل.

اللاعب البالغ 29 عامًا حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب جولين لوبيتيجي منذ انضمامه إلى إشبيلية قادمًا من بورتو في يناير الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

وخاض تيكاتيتو 23 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

🚨ÚLTIMA HORA 🇲🇽El Tecatito Corona se ha marchado en camilla y en ambulancia del entrenamiento del Sevilla FC. 📹⁦@GonzaloTortosa⁩ pic.twitter.com/ELdtcMl2Z6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2022

جناح مونتيري وتفينتي السابق يمتلك 71 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك تيكاتيتو في كوبا أمريكا 2015 و2016، وفاز بالكأس الذهبية 2015 واحتل وصافة 2021.

كما ظهر تيكاتيتو في مباراتي كوريا الجنوبية والسويد بدور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا.

وقد يفتح غياب تيكاتيتو الباب أمام عودة كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

لاعب أرسنال وريال سوسيداد السابق لم يظهر بقميص منتخب المكسيك منذ مونديال 2018.

وقد صرّح فيلا قبل يومين أن عودته للمنتخب في هذا التوقيت ستكون "غير قابلة للغفران لأنه سيتسبب في ظلم اللاعبين الذين خاضوا التصفيات".

وأضاف: "طالما لم أتواجد منذ البداية، لا يمكنني القدوم الآن والقول حسنًا سأتواجد، لا يمكنني البحث عن ذلك".

لكن مع إصابة تيكاتيتو، قد يتغيّر الوضع الهجومي لمنتخب المكسيك الذي يتواجد في مجموعة تضم بولندا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية.

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