أبطال أوروبا للسيدات - شروق السيد على مقاعد بدلاء أوليمبيا كلوج

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

شروق السيد - وادي دجلة - أولمبيا كلوج

تجلس شروق السيد المحترفة المصرية في صفوف أوليمبيا كلوج الروماني على مقاعد البدلاء في منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لسيدات كرة القدم.

ويستضيف أوليمبيا كلوج فريق جلنتوران بيلفاست من أيرلندا الشمالية في ذهاب الدور التمهيدي.

وتدخل شروق السيد لاعبة وادي دجلة السابقة التاريخ كأول مصرية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وانتقلت شروق إلى صفوف كلوج على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بعدما جددت عقدها مع وادي دجلة حتى 5 سنوات في الشهر الماضي.

وتوجت شروق السيد (22 عاما) بثنائية الدوري المصري والكأس هذا الموسم رفقة وادي دجلة.

ويهمن أولمبيا بروج على الدوري الروماني وحقق 11 لقبا متتاليا آخرها موسم 2021-22، ويشارك بصفة مستمرة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتشهد منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لسيدات كرة القدم اليوم الخميس مباراتين لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

إذ يلعب ريال مدريد الإسباني أمام شتورم جراتس النمساوي في التاسعة مساءً.

بينما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره توميرس توران الكازخستاني في نفس التوقيت.

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