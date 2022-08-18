فالفيردي يعلق على أنباء رحيل كاسيميرو: لكنه لم يودعنا

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

فالفيردي - كاسيميرو

علق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على الشائعات التي ترتبط بزميله كاسيميرو في سوق الانتقالات الجاري.

فيدريكو فالفيردي

النادي : ريال مدريد

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويعتقد بشكل واسع أن كاسيميرو بصدد مغادرة ريال مدريد هذا الصيف والوجهة المحتملة مانشستر يونايتد.

وقال فالفيردي في تصريحات خارج مقر تدريبات الفريق نشرها برنامج "أل شيرينجيتو": "لا أعلم إذا كان كاسيميرو سيبقى أم لا، لكنه لم يودعنا".

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وأضاف "أريده أن يبقى بالطبع لكن لا أعرف أي شيء".

مانشستر يونايتد وكاسيميرو

صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية سبق وأن كشفت عن عرض مانشستر يونايتد 60 مليون يورو لضم لاعب الوسط البرازيلي.

فيما ذكرت منصة "ريليفو" الإسبانية اليوم أنّ ريال مدريد ترك مصير مستقبل كاسيميرو الذي ينتهي عقده صيف 2025 بين يديه.

وأضافت الصحيفة أنّ كاسيميرو يميل بعض الشيء إلى عرض مانشستر يونايتد والذي سيكون بعقد مدته 5 أعوام.

وأوضحت التقارير أن الراتب السنوي المعروض على كاسيميرو يبلغ 20 مليون يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد تقريبًا، مما يضمن له الحصول على 100 مليون يورو لو وافق على عقد الـ 5 سنوات مع الشياطين الحمر.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عاما 336 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 29.

وفاز لاعب الوسط البرازيلي بـ 18 بطولة مختلفة مع النادي الملكي، من ضمنها دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

واكتفى كاسيمرو بالمشاركة لـ10 دقائق فقط في أولى مباريات الدوري الإسباني الموسم الحالي عندما حل بديلا أمام ألميريا.

ويحل ريال مدريد ضيفا أمام سيلتا فيجو على ملعب "بالايدوس" السبت المقبل في ثاني جولات الدوري الإسباني.

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