دوري أبطال آسيا – إنييستا يشاهد تأهل فيسيل كوبي إلى ربع النهائي من دكة البدلاء

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على مواطنه يوكوهاما مارينوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب سايتاما 2002.

المباراة اشتعلت منذ بدايتها عندما تقدّم ناناسي لينو لـ فيسيل بعد مرور 7 دقائق، قبل أن يعادل تاكوما نيشيمورا النتيجة سريعًا لـ يوكوهاما في الدقيقة التاسعة.

فيسيل عاد للتقدم في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها بنجاح دايجو ساساكي، قبل أن يضيف زميله يوتارو أودا هدفًا ثالثًا في الدقيقة 80.

ولم يكن هدف البديل البرازيلي أندرسون لوبيس في الدقيقة 89 كافيًا لـ يوكوهاما للعودة في اللقاء.

وتواجد الإسباني المخضرم أندريس إنييستا على مقاعد بدلاء فيسيل كوبي دون أن يشارك في اللقاء.

قائد برشلونة الأسبق صاحب الـ 38 عامًا شارك لآخر مرة في الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام سيريزو أوساكا يوم 6 أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي دقيقة من وقتها.

وفي مباراة أخرى، أطاح جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بمواطنه دايجو في ملعب أوراوا كومابا بمدينة سايتاما اليابانية.

سونج مين كو تقدّم لـ جيونبوك في الدقيقة 46، قبل أن يعادل البرازيلي زيكا النتيجة لـ دايجو في الدقيقة 56.

لتمتد المباراة إلى وقتٍ إضافي شهد تسجيل كيم جين جيو هدفًا قاتلًا لـ جيونبوك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليأخذ فريقه إلى ربع النهائي.

وتُستكمَل غدًا الجمعة مباريات ثُمن النهائي عن المنطقة الشرقية، بمواجهة باثوم يونايتد التايلاندي وكيتشي من هونج كونج في ملعب سايتاما 2002.

كما يلتقي جوهور دار التعظيم الماليزي بـ أوراوا ريد دياموندز الياباني على نفس الملعب.

وفي منافسات المنطقة الغربية، يلعب الأسبوع المقبل الهلال السعودي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي أمام نسف قرشي الأوزبكي، والدحيل القطري أمام مواطنه الريان، والفيصلي السعودي أمام فولاد الإيراني.

وتقام كل مباريات أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال آسيا من دور واحد في ملعب يتم تحديده سلفًا.

ويحمل الهلال السعودي لقب النسخة الماضية بعد أن هزم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض.

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