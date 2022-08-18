ريال مدريد يعير لاعبه الشاب إلى قادش

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

أنطونيو بلانكو - ريال مدريد

أعلن نادي قادش عن تعاقده مع أنطونيو بلانكو قادمًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

ويلعب أنطونيو معارًا من ريال مدريد إلى قادش لمدة موسم واحد.

ورحل بلانكو عن ريال مدريد بعد أن عجز عن حجز مكان دائم في قائمة الفريق الأول.

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ويعد بلانكو قائد ريال مدريد كاستيا، الفريق الرديف، ويتواجد في ريال مدريد عمر الثالثة عشر.

بلانكو (22 عامًا) ظهر مع الفريق الأول لـ ريال مدريد لأول مرة في موسم 2020\2021 تحت قيادة زين الدين زيدان.

وخاض بلانكو 6 مباريات إجمالًا بقميص ريال مدريد، آخرها في مواجهة شيريف تيراسبول يوم 24 نوفمبر 2021، وهو ظهوره الوحيد في دوري أبطال أوروبا يوم أن خاض 6 دقائق.

ويمتلك بلانكو مباراة دولية وحيدة مع منتخب إسبانيا الأول، خاضها العام الماضي ضمن مجموعة منتخب الشباب الذي تم تصعيده للإنابة عن المنتخب الأول الذي ضربه فيروس كورونا وقتها قبل يورو 2020.

وبات بلانكو سادس صفقة صيفية لـ قادش بعد الظهير جوسيبا زالدوا القادم من ريال سوسيداد، والأسترالي أوير مابيل القادم من ميتلاند، ولاعب الوسط فيدي سان إيميتريو القادم من بلد الوليد، مع شراء فيكتور تشوست وروبين ألكاراز بشكلٍ نهائي من ريال مدريد وبلد الوليد على التوالي.

وينضم بلانكو إلى قائمة من لاعبي ريال مدريد الشبان الذي غادروا النادي هذا الموسم.

ورحل مؤخرًا عن ريال مدريد الظهير الأيسر ميجيل جوتييريز صوب جيرونا، كما انتقل قلب الدفاع ماريو جيلا إلى لاتسيو، بالإضافة إلى تشوست زميل بلانكو القديم الجديد.

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