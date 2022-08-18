نونيز جديد في الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يعلن صفقته الرابعة

أعلن ولفرهامبتون ضم ماثيوس نونيز قادما من سبورتينج لشبونة في سوق الانتقالات الجارية.

ماثيوس نونيس النادي : ويلفرهامبتون ولفرهامبتون

ووقع اللاعب على عقد مدته 5 أعوام أي ينتهي صيف 2027.

وقال نوينز عقب الإعلان عن التعاقد: "أردت أن أتي إلى الدوري الإنجليزي منذ زمن طويل، رأيت الجودة التي يتمتع بها لاعبو وولفز، وتشجعت عندما تحدتث مع أصدقائي البرتغاليين في الفريق".

وأضاف "أريد أن أكون على قدر التوقعات، إنها أكبر خطوة في حياتي وأنا مستعد لها".

نوينز (23 عاما) انضم إلى شباب سبورتينج عام 2019 وتم تصعيده بعد موسم واحد فقط.

وخاص صاحب الـ23 عاما مع سبورتينج لشبونة 76 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتوج نونير رفقة الفريق البرتغالي بلقبي الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

ويجيد اللاعب البرتغالي اللعب في خط الوسط، وينشط في الأكثر عند الدائرة.

وسجل نونيز في مباراة الفريق الأولى في الدوري البرتغالي الموسم الحالي وصنع آخر.

Things you didn’t expect: ⏱ A midnight announcement 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Matheus’ stepdad to be from Sunderland pic.twitter.com/lToSbfReGy — Wolves (@Wolves) August 18, 2022

ويعتبر نوينز الصفقة البرتغالية الثانية لـ وولفز هذا الصيف بعد جونسالو جيديش من فالنسيا والرابعة بشكل عام (هوانج هي تشان من لايبزيج و ناثان كولنز من بيرنلي).

وحصد ولفرهامبتون نقطة واحدة بعد مرور جولتين من الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام ليدز يونايتد والتعادل مع فولام.

وتستعد الذئاب لمواجهة توتنام السبت المقبل على ملعب "توتنام" في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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