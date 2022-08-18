بويج: قرار برشلونة بشأني كان مؤلما.. لم يعاملوني كما تمنيت

اعترف ريكي بويج لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، أنه عاش أسابيع صعبة في صفوف برشلونة قبل رحيله.

وقال بويج لشبكة فوكس الأمريكية: "البقاء في برشلونة بينما كل رفاقي يخوضون المباريات في لوس أنجلوس كان مؤلمًا جدًا".

وأضاف: "أحيانًا يجب أن تأخذ قرارات، هم اتخذوا ذلك القرار، ولكني لا أشاركهم الرأي".

وتابع: "يجب أن أشكر برشلونة لأنه سبب كوني لاعبًا اليوم، الجزء الأخير من مسيرتي مع برشلونة لم يكن كما أردت، لم يعاملوني كما كنت أرغب. يمكنني نسيان ذلك، لا بأس".

وأكمل: "لقد انبهرت بالمستوى في الدوري الأمريكي، هناك الكثير من التنافسية، سأعطي كل شيء وأحاول زيادة جودة الفريق، أنا سعيد للتواجد هنا، أعتقد أنها مجموعة رائعة".

وأتم: "تحدثت معهم عبر زووم قبل القدوم، وقد نقلوا لي العاطفة والثقة وهو ما كنت أحتاجه، استغرقت يومين لأقرر وحضرت بالفعل لأبدأ تحديًا جديدًا في حياتي".

بويج (23 عامًا) رحل عن برشلونة وشد الرحل نحو الدوري الأمريكي MLS في صفقة مجانية.

وأنهى بويج فترة 9 سنوات قضاها في برشلونة، إذ انضم إلى صفوفه في عمر الرابعة عشر.

ولم يحظ بويج بثقة 4 مدربين تعاقبوا على برشلونة: إرنستو فالفيردي، كيكي سيتيين، رونالد كومان، تشافي هيرنانديز.

واكتفى بويج بخوض 57 مع الفريق الأول لـ برشلونة على مدار 4 سنوات.

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