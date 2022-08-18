تيتي يرد على مبابي: مع احترامي ولكننا لا نواجه أذربيجان مثلكم

انتقد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تصريحات كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بشأن صعوبة تصفيات قارة أوروبا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان فرنسا البرازيل

وصرّح مبابي في مايو الماضي أن تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا أصعب من نظيرتها في أمريكا الجنوبية.

وعند سؤاله عن رأيه، أوضح تيتي: "مع كامل الاحترام، فإننا لا نلعب أمام منتخبات مثل أذربيجان، لا نمتلك مثل هذه المباريات التي تعطيك فرصة لالتقاط الأنفاس".

وأضاف: "ربما يتحدث عن مباريات دوري الأمم الأوروبية أو المباريات الودية، ولكن ليس تصفيات كأس العالم".

وأكمل: "التصفيات في أمريكا الجنوبية تمتلك مستوى أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا".

وأكد: "مباريات التصفيات تكون صعبة للغاية دائمًا، تحدثت بشكل موجز مع صحفي من أوروجواي وأخبرني: اللعب في بوليفيا صعب للغاية، اللعب في كوتشابامبا صعب للغاية، اللعب في أوروجواي صعب للغاية".

وأتم: "أنا متأكد أن مبابي لا يدرك هذه الصعوبات، لم يجرب استكشافها".

وتقام تصفيات أمريكا الجنوبية بنظام الدوري بين الـ 10 دول المنتمية لاتحاد كونميبول، وتخوض فيما بينها 18 مباراة في المجموع.

ويتأهل أول 4 منتخبات في الترتيب إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة ملحق أمام أحد منتخبات القارات الأخرى.

ومن المنتظر أن يزيد عدد دول أمريكا الجنوبية المشاركة في كأس العالم بدايةً من نسخة 2026 التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

اقرأ أيضًا:

هل اقترب رحيل نجم ريال مدريد؟

نجل سيد معوض في قائمة منتخب الناشئين

البرازيل تواجه منتخبين عربيين استعدادا للمونديال

إطلاق وثائقي عن صفقة القرن

الكومي يهاجم مجلس الإسماعيلي السابق