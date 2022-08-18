تيتي يرد على مبابي: مع احترامي ولكننا لا نواجه أذربيجان مثلكم

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

انتقد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تصريحات كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بشأن صعوبة تصفيات قارة أوروبا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا
البرازيل

وصرّح مبابي في مايو الماضي أن تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا أصعب من نظيرتها في أمريكا الجنوبية.

وعند سؤاله عن رأيه، أوضح تيتي: "مع كامل الاحترام، فإننا لا نلعب أمام منتخبات مثل أذربيجان، لا نمتلك مثل هذه المباريات التي تعطيك فرصة لالتقاط الأنفاس".

أخبار متعلقة
لو باريزيان: راموس يتوسط للصلح بين مبابي ونيمار مبابي يكشف عن مرشحينه الثلاثة للمنافسة على الكرة الذهبية تشكيل سان جيرمان - ميسي ونيمار يقودان الهجوم.. وسارابيا يعوض غياب مبابي مبابي يغيب عن سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي

وأضاف: "ربما يتحدث عن مباريات دوري الأمم الأوروبية أو المباريات الودية، ولكن ليس تصفيات كأس العالم".

وأكمل: "التصفيات في أمريكا الجنوبية تمتلك مستوى أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا".

وأكد: "مباريات التصفيات تكون صعبة للغاية دائمًا، تحدثت بشكل موجز مع صحفي من أوروجواي وأخبرني: اللعب في بوليفيا صعب للغاية، اللعب في كوتشابامبا صعب للغاية، اللعب في أوروجواي صعب للغاية".

وأتم: "أنا متأكد أن مبابي لا يدرك هذه الصعوبات، لم يجرب استكشافها".

وتقام تصفيات أمريكا الجنوبية بنظام الدوري بين الـ 10 دول المنتمية لاتحاد كونميبول، وتخوض فيما بينها 18 مباراة في المجموع.

ويتأهل أول 4 منتخبات في الترتيب إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة ملحق أمام أحد منتخبات القارات الأخرى.

ومن المنتظر أن يزيد عدد دول أمريكا الجنوبية المشاركة في كأس العالم بدايةً من نسخة 2026 التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

اقرأ أيضًا:

هل اقترب رحيل نجم ريال مدريد؟

نجل سيد معوض في قائمة منتخب الناشئين

البرازيل تواجه منتخبين عربيين استعدادا للمونديال

إطلاق وثائقي عن صفقة القرن

الكومي يهاجم مجلس الإسماعيلي السابق

تيتي البرازيل فرنسا مبابي
نرشح لكم
بويج: قرار برشلونة بشأني كان مؤلما.. لم يعاملوني كما تمنيت تقرير فرنسي: البرازيل تواجه تونس والجزائر استعدادا لـ كأس العالم فيفا يقرر عدم إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في لقطة طريفة.. ميليتو يستجيب لمشجع فريقه ويجري تبديلا كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يفك عقدة بدأت أمام الأهلي ويتأهل للمربع الذهبي كوبا سود أمريكانا – سواريز يودع بعد 62 دقيقة مع ناسيونال كوبا ليبرتادوريس - سلسلة فلامنجو القياسية لا تتوقف وتقوده لـ نصف النهائي أمام كورينثيانز بوكا جونيورز يضم سيرخيو روميرو "صغير الحجم"
أخر الأخبار
حطها في الجول يا ضياء (3) الصبر مفتاح النجاح قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بويج: قرار برشلونة بشأني كان مؤلما.. لم يعاملوني كما تمنيت 20 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات أمم إفريقيا - من أجل باريس 2024.. الكشف عن منافسي منتخب مصر الأولمبي المحتملين 44 دقيقة | الكرة المصرية
تيتي يرد على مبابي: مع احترامي ولكننا لا نواجه أذربيجان مثلكم 45 دقيقة | أمريكا
سينضم إلى والده.. إعارة مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك ساعة | ميركاتو
تقارير: آمال برشلونة تنتهي.. ودخول سان جيرمان في صفقة بيرناردو سيلفا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ريال مدريد يفتح الباب أمام كاسيميرو للرحيل إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير فرنسي: البرازيل تواجه تونس والجزائر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة