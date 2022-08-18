تحليل في الجول - أسباب تعادل الأهلي مع إيسترن.. وتقييم سواريش
الخميس، 18 أغسطس 2022 - 00:16
كتب : FilGoal
هل ريكاردو سواريش مناسب لتدريب الأهلي؟ وما أسباب التعادل أمام إيسترن كومباني المنافس على البقاء؟
أمير عبد الحليل يحلل معكم مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.
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