بسبب تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون.. الشرطة الإنجليزية تحذر رونالدو

أرسلت شرطة ميرسيسايد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بسبب تحطيمه لهاتف أحد مشجعي إيفرتون.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي: "يمكننا أن نؤكد أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما "رونالدو" حضر طواعية وتمت مواجهته بإدعاء الاعتداء على المجني عليه".

وتابع "تم التعامل مع الأمر على سبيل الحذر المشروط بعدم تكراره وقد انتهى الوضع الآن".

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأضاف "ومع ذلك ، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وواصل "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن تين هاج أصبح منفحتا على بيع رونالدو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك بسبب أن تين هاج غير سعيد بسلوك رونالدو تجاه فريقه مؤخرا، في الوقت الذي يعاني فيه مانشستر يونايتد بعدما خسر أول مباراتين في الدوري.

ولا يزال رونالدو ينتظر موقف الإدارة التنفيذية لمانشستر يونايتد وملاك النادي، وهل سيستجيبا لرؤية تين هاج بالموافقة على بيع رونالدو في الصيف الجاري أم لا.

وطلب رونالدو أكثر من مرة الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الجاري من أجل الانضمام لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام برينتفورد برباعية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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