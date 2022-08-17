ماركا: مانشستر يونايتد يريد ثنائي مدينة مدريد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام بريتفورد

بدأ مانشستر يونايتد التحرك في الساعات الأخيرة لتدعيم صفوفه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهدفا الفريق في الوقت الحالي بمدينة مدريد الإسبانية.

جواو فيليكس

النادي : أتليتكو مدريد

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

مانشستر يونايتد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن مسؤولي مانشستر يونايتد التقوا مع ممثلي جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد في أحد الفنادق بوسط مدينة مدريد.

وأبدى الشياطين الحمر عزمهم على التعاقد مع البرتغالي لكن تمسك مسؤولو الروخيبلانكوس بالإبقاء على لاعبهم.

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جواو انضم لصفوف أتليتكو مدريد قادما بنفيكا في 2019 مقابل 120 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

ومنذ ذلك الحين شارك المهاجم البالغ 22 عاما في 112 مباراة سجل 29 وصنع 18 هدفا في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإسباني.

فيما أشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي لم يقدم عرضا رسميا بعد لـ ريال مدريد من أجل ضم كاسيميرو.

وكشفت صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يجهز 60 مليون يورو لضم لاعب الوسط البرازيلي.

لاعب الوسط البرازيلي البالغ 30 عاما انضم في 2013 قادما من ساو باولو وشارك في 336 مباراة بقميص الميرينجي وسجل 31 وصنع 29 هدفا وتوج بـ 18 لقبا.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد في الأيام الماضية بضم ماتيوس كونيا من أتليتكو مدريد لكن النادي الإسباني رفض العرض المقدر بـ 50 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وأبرم مانشستر يونايتد صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية يضم كريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا.

ويتذيل الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور أول جولتين بالخسارة من برايتون وبرينتفورد بنتيجة 2-1 و4-0 على الترتيب.

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