رئيس إنبي: عودة صلاح محسن؟ ليست واردة تماما

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن العروض المقدمة للاعبي فريقه وكذلك رد على إمكانية ضم صلاح محسن من الأهلي.

وقال رئيس نادي إنبي لقناة الحياة: "جون إيبوكا يؤدي دوره على أكمل وجه مع إنبي، لديه عرض غير رسمي من خارج مصر وخلال الأيام المقبلة ستتضح الرؤية لوجهة اللاعب المقبلة".

وأضافا "أرسلنا إلى ويجان طالباتنا في صفقة محمود جاد وننتظر ردهم".

وردا على إمكانية عودة صلاح محسن إلى إنبي أجاب قائلا: "ليست واردة تماما".

وبدأ صلاح محسن مسيرته مع إنبي وانضم إلى الأهلي في 2018 بصفقة قياسية آنذاك.

وأتم "جددنا تعاقد أحمد نادر حواش وأحمد رشدي، هم شباب الفريق وخلال عامين سيكونوا نجوما كبارا".

وتألق حواش مؤخرًا في مشاركته مع منتخب مصر بكأس العرب للشباب في السعودية.

وحصد منتخب الشباب المركز الثاني في كأس العرب بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام السعودية صاحبة الأرض.

ويستعد إنبي لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتل الفريق البترولي المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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