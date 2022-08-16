ذا أثليتك: 50 مليون لا تكفي.. أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم مهاجمه

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

ماثيوس كونها - أتليتكو مدريد

رفض أتلتيكو مدريد التخلي عن خدمات مهاجمه ماثيوس كونيا لصالح مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو.

ويرغب إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "ذا أثليتك" البريطانية فإن مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد تواصلا بشأن انتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر.

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وأوضحت الصحيفة أن أتليتكو مدريد رفض التخلي عن ماثيوس كونيا مقابل 50 مليون يورو وطلب زيادة المقابل المادي.

وأشارت إلى أن اللاعب يجد مانشستر يونايتد خيارا جيدا في مسيرته لكنه في الوقت ذاته يشعر بالسعادة في إسبانيا وأن المفاوضات مستمرة في الوقت الحالي دون الوصول إلى اتفاق بين الناديين.

وانضم كونيا إلى صفوف أتليتكو مدريد قادما من هيرتا برلين صيف 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 37 مباراة بقميص الفريق.

وسجل اللاعب البرازيلي الذي يجيد اللعب في مركز الهجوم 7 أهداف خلال 37 مباراة وصنع 6 آخرين.

كونيا (23 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في ألمانيا مع نادي لايبزيج لينتقل بعد عامين إلى هيرتا برلين.

ولم يظهر كونيا في أولى مباريات أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني منذ قليل والتي فاز بها بثلاثية دون رد.

ويحظى روخيبلانكوس حاليا بثنائي في مركز المهاجم بعد عودة ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان المعار من برشلونة.

فيما يمتلك مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو التي تحيط الشكوك حول استمراره مع الفريق الموسم الجاري.

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ماثيوس كونها - أتليتكو مدريد مانشستر يونايتد
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