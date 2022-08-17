محامي الشعباني: لا نمانع الوصول لحل ودي مع المصري بشأن مستحقاته

شدد أنيس بن ميم محامي معين الشعباني مدرب المصري السابق على أنهم لا يمانعون الوصول لحل ودي مع المصري بشأن مستحقاته.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية المدرب في الحصول على 275 ألف دولار من المصري.

وقال بن ميم في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بأحقية معين الشعباني في الحصول على مستحقاته المالية مع المصري بالإضافة إلى غرامة الفسخ لأنها جاءت من طرف واحد".

واستمر "من حق إدارة المصري اللجوء إلى المحكمة الرياضية إذا وجدوا فائدة من الاستئناف على الحكم".

وتابع "لم يتواصل معنا أحد من إدارة المصري منذ 12 يوليو الماضي ومن الممكن أن تتواصل معنا الإدارة الجديدة عندما تتولى المسؤولية وتتفاوض حول حل وليس لدينا مانع في ذلك وكنا نسير في ذلك الطريق في البداية ولكن في النهاية لم نجد حل سوى اللجوء للقضاء".

وأضاف "المدرب حاول الحل بشكل ودي وعقدنا أكثر من جلسة ولم نجدل حلول وأيضا هم تعاقدوا مع مدرب وأشرف على التدريبات وعلى مباراة قبل فك الارتباط مع المدرب السابق هو مدرب ورياضي كبير ولذلك لا يصح أن يحدث ذلك".

وكان المصري قد تعاقد مع حسام حسن لخلافة معين الشعباني الذي بدأ الموسم مدربا للفريق.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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