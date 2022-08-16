رومانو: تشيلسي توصل لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط إنتر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

تشيزاري كاسييدي - إنتر ميلان

كشف فابريزيو روماني الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اتفاق تشيلسي مع إنتر ميلان للتعاقد مع لاعب وسط الفريق تشيزاري كاسييدي.

وفقا لرومانو فإن تشيلسي أرسل عرضا رسميا تمت الموافقة عليه من قبل إنتر وتم الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي في تشيلسي خلال الأسبوع الحالي قبل التوقيع لمدة 6 سنوات مقبلة.

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الصفقة ستكلف تشيلسي حوالي 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون إضافات.

صاحب الـ 19 عاما دخل إلى قائمة الفريق الأول لإنتر في عدة مباريات خلال الموسم الماضي ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي سيكون كاسييدي هو الصفقة الرابعة لتشيلسي بعد كل من مارتن كوكوريا وكاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

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