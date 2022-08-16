تقرير: خطوة واحدة تفصل جاستن كلويفرت عن فولام

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت

اقترب فولام من إتمام التعاقد مع الهولندي جاستن كلويفرت لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد كلويفرت إلى صفوف روما هذا الصيف عقب نهابو إعارته لصفوف نيس الفرنسي بالموسم المنصرم.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن جاستن كلويفرت وافق على الشروط الشخصية للانضمام لـ فولام الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: إيفرتون يرفض عرض تشيلسي الأول لضم جوردون ديلي ميل: ليستر يحدد سعر بيع فوفانا لـ تشيلسي ناتشو مونريال يعتزل كرة القدم: ركبتي ترسل لي رسالة يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة دي ماريا

وأوضح التقرير أن الأمر الآن بيد النادي الإيطالي، بعدما قدم فولام عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وأشار إلى أن رحيل كلويفرت عن روما يعني قدوم المهاجم الإيطالي المخضرم أندريا بيلوتي لنادي العاصمة.

الصورة

نجل هداف هولندا وبرشلونة السابق باتريك كلويفرت، شارك خلال الموسم المنصرم في 31 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7.

جاستن خريج أكاديمية أياكس الهولندي انضم لـ روما في 2018.

وظهر جاستن في 68 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

وخاض صاحب الـ23 عاما تجربتي إعارة مع فريقي لايبزج ونيس.

اقرأ أيضا:

ماذا قدم صلاح أمام كريستال بالاس

تصريحات نارية في مؤتمر فيريرا

سلاح كلوب ينقلب ضده

موعد مباراة الزمالك القادمة

زيزو يقود الزمالك إلى ربع نهائي الكأس

جاستن كلويفرت روما فولام
نرشح لكم
ديلي ميل: إيفرتون يرفض عرض تشيلسي الأول لضم جوردون ناتشو مونريال يعتزل كرة القدم: ركبتي ترسل لي رسالة يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة دي ماريا رومانو: وست هام يحسم صفقة مدافع باريس سان جيرمان سكاي: مسألة وقت.. نابولي أتم اتفاقه مع ندومبيلي ذا أثليتك: 50 مليون لا تكفي.. أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم مهاجمه مواعيد مباريات الثلاثاء 16-8-2022 - تريزيجيه في تصفيات دوري أبطال أوروبا ميلنر: ليست البداية التي أردناها للموسم.. وسنلتف حول نونيز
أخر الأخبار
اسكواش - المصرية التاسعة.. أمينة عرفي تحقق لقب بطولة العالم للناشئات 27 دقيقة | رياضات أخرى
الرجاء يفسخ عقد الثنائي الكونغولي 33 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: خطوة واحدة تفصل جاستن كلويفرت عن فولام ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: إيفرتون يرفض عرض تشيلسي الأول لضم جوردون ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: ليستر يحدد سعر بيع فوفانا لـ تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ناتشو مونريال يعتزل كرة القدم: ركبتي ترسل لي رسالة ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة دي ماريا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: وست هام يحسم صفقة مدافع باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل