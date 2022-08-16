تقرير: خطوة واحدة تفصل جاستن كلويفرت عن فولام

اقترب فولام من إتمام التعاقد مع الهولندي جاستن كلويفرت لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد كلويفرت إلى صفوف روما هذا الصيف عقب نهابو إعارته لصفوف نيس الفرنسي بالموسم المنصرم.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن جاستن كلويفرت وافق على الشروط الشخصية للانضمام لـ فولام الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن الأمر الآن بيد النادي الإيطالي، بعدما قدم فولام عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وأشار إلى أن رحيل كلويفرت عن روما يعني قدوم المهاجم الإيطالي المخضرم أندريا بيلوتي لنادي العاصمة.

نجل هداف هولندا وبرشلونة السابق باتريك كلويفرت، شارك خلال الموسم المنصرم في 31 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7.

جاستن خريج أكاديمية أياكس الهولندي انضم لـ روما في 2018.

وظهر جاستن في 68 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

وخاض صاحب الـ23 عاما تجربتي إعارة مع فريقي لايبزج ونيس.

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