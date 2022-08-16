فيفا يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عضوية الاتحاد الهندي بسبب التأثير الغير مبرر مما تسبب في خرق لقوانينه.

وكان برافول باتيل رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم قد قرر البقاء في منصبه على الرغم من انتهاء مدته ومن دون إقامة انتخابات جديدة وهو ما أقرت المحكمة ببطلانه.

وأشار فيفا إلى أن قرار تعليق العضوية سيلغى على الفوز في حال تشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد والسيطرة على شؤونه اليومية.

أخبار متعلقة
تايمز: تغير موقف تين هاج بشأن رحيل رونالدو سكاي: مسألة وقت.. نابولي أتم اتفاقه مع ندومبيلي باسم مرسي: هذا ما قصدته بمقولة هل سنرى الأهلي يفوز بالدوري مجددا فرانس فوتبول: النصر السعودي يخطط للتعاقد مع تاعرابت

قرار تعليق عضوية الاتحاد الهندي سيؤثر على بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما والتي كان من المقرر إقامته بالهند في شهر أكتوبر المقبل.

وسيتم تعليق إقامة البطولة في الهند خلال الوقت الحالي مع البقاء على تواصل مع وزارة الشباب والرياضة الهندية على أمل الوصول لنتائج إيجابية للقضية.

طالع أيضا

تفير موقف تين هاج من رحيل رونالدو

"أي فريق في القارة يتمنى مواجهة الأهلي"

باسم مرسي: هذا ما قصدته بمقولة هل سنرى الاهلي يتوج بالدوري مجددا

ليستر سيتي يحدد سعر بيع فوفانا

الهند فيفا
نرشح لكم
تمهيدا لضم مرموش؟ وو لي يغادر إسبانيول كاشيما أنتلرز يفسخ تعاقده مع فايلر الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد رئيس النصر السعودي بعد عقوبات اتحاد جدة: نستعد لجولة جديدة بعد زيادة مقاعد آسيا في المونديال.. تعرف على نظام تصفيات نسخة 2026 بعد تكوين منتخب سيدات.. السعودية تطلب استضافة كأس آسيا 2026 الرياضية السعودية: الهلال يرفض التخلي عن إيجالو في أزمته القضائية بعد تراجع سيتين.. فيسنتي مورينو مدربا لـ الشباب السعودي
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يحدد مدافعه الجديد 9 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن قائمة إيسترن كومباني 12 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يجدد عقد أحمد نادر حواش 15 دقيقة | الكرة المصرية
فان باستن: كرويف كان ليشعر بالعار مما يفعله برشلونة الآن 35 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (1) (0) طرابزون.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين ساعة | الكرة المصرية
كامل أبو علي لـ في الجول: أتممنا عقد رعاية ضمن خطتنا للاستفادة القصوى مثل فرق أوروبا ساعة | الكرة المصرية
سكاي: المتسبب في طرد نونيز يبلغ الشرطة بعد رسائل تهديد بالقتل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل