فيفا يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عضوية الاتحاد الهندي بسبب التأثير الغير مبرر مما تسبب في خرق لقوانينه.

وكان برافول باتيل رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم قد قرر البقاء في منصبه على الرغم من انتهاء مدته ومن دون إقامة انتخابات جديدة وهو ما أقرت المحكمة ببطلانه.

وأشار فيفا إلى أن قرار تعليق العضوية سيلغى على الفوز في حال تشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد والسيطرة على شؤونه اليومية.

قرار تعليق عضوية الاتحاد الهندي سيؤثر على بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما والتي كان من المقرر إقامته بالهند في شهر أكتوبر المقبل.

وسيتم تعليق إقامة البطولة في الهند خلال الوقت الحالي مع البقاء على تواصل مع وزارة الشباب والرياضة الهندية على أمل الوصول لنتائج إيجابية للقضية.

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