تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل بالمباراة الثانية من موسم الدوري الإنجليزي الجديد، وذلك حين واجه كريستال بالاس، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان لويس دياز صاحب هدف الريدز الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ7.6 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد عند هدفين، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية، ومثله أمام فولام في افتتاح الدوري.

ماذا قدم صلاح أمام بالاس؟

سدد مرة واحدة على المرمى.

سدد مرتين خارج المرمى.

حاول المراوغة 6 مرات ونجح في مرة واحدة.

لمس الكرة 54 مرة.

دقة تمريراته 81%.

قدم 8 تمريرات مفتاحية.

أرسل 3 تمريرات عرضية منهم واحدة ناجحة.

وقع في التسلل مرتين.







































وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 256 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 157 هدفا وأرسل 64 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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