أبو جبل: ما قاله حسين لبيب عن التجديد لم يحدث.. ولم أعرض العودة إلى الزمالك

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق عن وضعه القانوني الحالي وحقيقة عرض حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك عليه بخصوص التجديد.

وقال أبو جبل في تصريحاته لقناة المحور: "لدي خيارات كثيرة في الدوري المصري وخارجه ولا زلت أدرس العروض المتاحة أمامي. لجأت للقضاء في مسألتي مع نادي النصر، وحاليا أنا لاعب حر وأنظر في العروض قبل إغلاق باب القيد".

وأضاف "لم أفتح أي مفاوضات مع أي شخص في مصر، ولكن ما أريد فهمه لماذا يتم مهاجمتي بهذا الشكل؟ ماذا فعلت ليحدث لي ذلك"؟

وأوضح "نادي الزمالك لم يقصر معي ولم أقصر معه. جمهور الزمالك يجب أن يفهم أن بعض الأشياء التي تحدث تكون خارجة عن إرادة الجميع".

وتابع "حين يوشك عقدك على النهاية وتتواصل مع الأشخاص المعنيين للتجديد فيقولون لك: أنت لست من أولوياتنا الآن. ماذا سيكون قرارك كلاعب كرة قدم"؟

وواصل الحارس "أحتاج لـ 3 أيام كي أتحدث عن هذه الأمور. هناك الكثير من الأشياء منها ما حدث في التجديد والعامل النفسي. اللجان المعينة لإدارة النادي تعاملت معي بأني لست من الأولويات ووجدتهم في نفس الوقت يجددون عقود لاعبين يتبقى بها عام أو عامين".

وبسؤاله عن تصريحات حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة الذي قال إنه عرض عليه نفس المقابل المادي الذي حصل عليه أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش قال: "هذا لم يحدث".

وأضاف "أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك لأنه لو كان متواجدا بذلك الوقت لكنت جددت عقدي. لقد ساعدني كثيرا على الخروج من النادي والانتقال إلى النصر. وعدني بالتجديد بعد مباراة الأهلي الإفريقية وجئت ووقعت على بياض".

وأوضح "علاقتي مع المدرب جوسفالدو فيريرا جيدة وهو يعتبرني ابنه، وأقول له "يا بابا". وعلاقتي مع محمد عواد (حارس المرمى) جيدة أيضا".

وتابع أبو جبل "أنا لا أنتظر دعوة من أحد للعودة إلى الزمالك فهو بيتي. لعبت له 6 سنوات ولم يسمع أحد صوتي أو شكوى مني بخصوص المال".

وواصل "جمهور الزمالك على رأسي ونحن نلعب لأجله. حين أروي ما حدث لي في هذه الأشهر الأخيرة سيعذرني الجميع. لم أقصر في أي شيء ولآخر يوم في عقدي كنت متواجدا في التدريبات وأسأل المدرب لماذا لا ألعب حتى نهائي كأس مصر".

وعن آخر تطورات أزمته مع النصر قال: "المحامي أرسل للنصر عدة مرات وأتى الرد عن طريق البريد الإلكتروني. النصر فسخ العقد من جانبه وقضيتي حاليا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم "تم التواصل معي من الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص القائمة المبدئية. أتمنى التوفيق لأي شخص يتواجد في المنتخب".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك قد قال عبر قناة صدى البلد إن أبو جبل حاول التواصل مع مسؤولي النادي للعودة ولكن هذا الموضوع مغلق تماما.

لم ولن اعرض علي اي مسؤل في نادي الزمالك الرجوع الي بيتي وكل مايقال من المسؤلين لا اساس له من الصحة 👍 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) August 15, 2022

ورد أبو جبل على ذلك عبر تويتر قائلا: "لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

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