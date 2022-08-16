ميلنر: ليست البداية التي أردناها للموسم.. وسنلتف حول نونيز

شدد جيمس ميلنر لاعب ليفربول على أنّ فريقه سيحاول الالتفاف حول داروين نونيز بعد الطرد الذي تعرض إليه في المباراة.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "بالتاكيد أنه يشعر بخيبة أمل، لكن واجبنا الآن الالتفاف حوله، لقد تعاملنا مع حالة الطرد بشكل جيد، هكذا تتصرف الفرق الكبيرة".

وأضاف "أردنا الفوز بالمباراة ونشعر بالطبع بخيبة أمل، لأننا بدأنا المباراة بشكل جيد لكن لا أعلم ماذا حدث في منتصف المباراة".

وتابع "نحن نلعب أمام فرق منظمة للغاية، لديها عناصر جيدة ذو جودة عالية، لكن نحن لدينا روح قتالية والجميع يعلم ذلك".

وأشاد بـ بهدف لويس دياز: "لاعب بارع، صنع فرصة من لا شيء، آمل أن يكون هناك الكثير مثل ذلك".

وأتم "إنها ليست أفضل بداية للموسم، لقد مررنا بأسبوع صعب لكن علينا الاستمرار، علينا أن ننهي المباراة كما نبدأها".

ورفع ليفربول بهذه النتيجة رصيده للنقطة الثانية بعد التعادل في المباراة الأولى أمام فولهام.

فيما حصد كريستال بالاس نقطته الأولى في الدوري بعد الهزيمة أمام أرسنال في الجولة الأولى.

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