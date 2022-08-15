كلوب: طرد نونيز صحيح.. تعرض للاستفزاز ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتصرف

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

داروين نونيز - يورجن كلوب - ليفربول

أقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بصحة قرار طرد مهاجمه داروين نونيز في مباراة الفريق ضد كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة. أظهرنا فيها ما أردناه من رغبة".

وأضاف "لم نكن محظوظين في بعض المواقف. خطة كريستال بالاس كانت واضحة بوجود 5 في الخلف واللعب على المرتدات، وكان الأمر صعبا في ظل سرعة ويلفريد زاها".

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وعن طرد داروين نونيز مهاجم الفريق قال كلوب: "لقد بدأ الشوط الثاني بشكل إيجابي ولكن البطاقة الحمراء كانت خطوة للوراء. بالتأكيد كان طردا صحيحا. لقد تم استفزازه ولكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن يتصرف بها".

وأضاف "بوبي (فيرمينو) قد يكون جاهزا في الأسبوع المقبل مرة أخرى".

وتابع "تعادلنا بعد الطرد بـ 4 دقائق وبـ 10 لاعبين. أنا فخور حقا".

وفي حديث آخر مع قنوات beIN Sports قال كلوب عن نونيز: "وددت لو قلت له قبل الطرد أن هذه الأمور يمكن أن تحدث. الآن سنلعب 3 مباريات بدونه وسيكون لدينا الوقت لنخبره بذلك".

أما عن جويل ماتيب مدافع الفريق المصاب، أوضح كلوب أنه سيغيب لقرابة أسبوعين، بينما غاب جو جوميز وجوردان هندرسون بسبب إصابات خلال التحضير للمباراة.

وتقدم زاها لصالح كريستال بالاس، قبل أن يتعادل لويس دياز بعد الطرد في مباراة الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

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