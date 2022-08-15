كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

سافيتش

يستعد توتنام للدخول في منافسة مع مانشستر يونايتد للظفر بخدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو وفقا لصحيفة كالتشيو ميركاتو.

أنطونيو كونتي مدرب توتنام معجب بأداء اللاعب وبما يقدمه في الدوري الإيطالي ولذلك يستعد لتقديم عرضا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

مانشستر يونايتد أيضا مهتم بضم اللاعب وفقا للتقارير التي انتشرت مؤخرا لذلك سيكون الناديان في منافسة لضمه.

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ويستعد توتنام لتقديم عرضا مقابل 38 مليون جنيه إسترليني مع احتمال رفع العرض إلى 50 مليون جنيه إسترليني وفقا لكالتشيو ميركاتو.

كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو كان قد تحدث عن العروض التي تصل للاعب مع صحيفة إل ميساجيرو قائلا: "ميلينكوفيتش مقابل 50 مليون إسترليني؟ بذلك المبلغ لن أوافق على بيعه هو يستحق أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي فإن سوقنا مكتمل ومنتهي".

اللاعب الصربي كان قد انضم للاتسيو في 2015 قادما من جينك البلجيكي، وخلال تلك الفترة شارك في 294 مباراة وخلالهم سجل 58 هدفا وصنع 51.

وخاض سافيتش مباراته الأولى مع لاتسيو خلال الموسم الحالي أمام بولونيا وتمكن من صنع هدف في المباراة التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

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