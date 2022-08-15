دي بروين عن مستقبل بيرناردو سيلفا: أعتقد سيبقى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

توقع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي مستقبل زميله بيرناردو سيلفا مع الفريق الإنجليزي الفترة المقبلة.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويرتبط سيلفا بانتقال وشيك إلى برشلونة خلال هذا الصيف حسبما أشارت التقارير.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها مارك جوهان، صحفي في ديلي ميل: "بالطريقة التي أرى بها الأمر، أعتقد أنه سيبقى هنا، لا يوجد ما يقلقني حيال ذلك".

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وأضاف "مهما يحدث فهو رائع بالنسبة لنا، وأعتقد سيبقى هذا عام".

وضع بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي لا يحمل شيئا مؤكدا بحسب التقارير التي نُشرت اليوم من جانب "ذا أثلتيك".

وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أن سيتي سيبلغ خورخي مينديز وكيل اللاعب أن الطريقة الوحيدة لمغادرة سيلفا هذا الصيف هي وصول عرض ضخم.

ويتوقع سيتي أن يحصل على مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات الجناح البرتغالي.

وترى إدارة النادي السماوي أن العلاقة الجيدة مع خورخي مينديز لا تعني أن يتم تخفيض سعر اللاعب والذي بحسب التقارير 60 مليون يورو.

سيلفا (27 عاما) انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو صيف 2017 في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وخاص البرتغالي خلال الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال مباراتي الفريق في الدوري الإنجليزي بديلا بواقع 37 دقيقة فقط.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط بعد مواجهة وست هام يونايتد وبورنموث على الترتيب.

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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