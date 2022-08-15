في لقطة طريفة.. ميليتو يستجيب لمشجع فريقه ويجري تبديلا

استجاب جابرييل ميليتو المدير الفني لفريق أرجنتينوس لمشجع فريقه الذي طالب بإجراء تغيير ودفع باللاعب على الفور في لقطة طريفة.

وطالب أحد مشجعي فريق أرجنتينوس الأرجنيتني من خلف دكة الاحتياط بضرورة الدفع بلاعب وسط واستجاب له ميليتو في لقطة طريفة.

وفاز أرجنتينوس أمام يونيون دي سانتا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الأرجنتيني.

أنهى أرجنتينو الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون مقابل، ودفع الضيوف بأربعة لاعبين في أول ربع ساعة من الشوط الثاني بحثا عن التعادل.

وصاح مشجع فريق أرجنتينوس من خلف دكة الاحتياط مطالبا ميليتو بإجراء تبديل لدعم خط الوسط.

ومع إلحاح مشجع أرجنتينوس، التف ميليتو وسأله ماذا يريد؟ ليرد المشجع بضرورة مشاركة لاعب وسط للحفاظ على التقدم.

وكشف ميليتو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "نحن في ديمقراطية، طالبني بنزول لاعب خط وسط واستدرت له وقلت رائع أوافقك ولكن من؟".

وأضاف "لم يمنحني أسماء، فاقترحت عليه وأجرينا التبديل وقتها".

ودفع ميليتو بالفعل بالأوروجوياني آلان رودريجيز لاعب الوسط في الدقيقة 77.

واختتم ميليتو تصريحاته "بعد ذلك بخمس دقائق دفعت بنيكو رينيرو والتفت للمشجع إذا أحب التغيير".

Desde la tribuna aportan y Milito escucha 😂@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

ونجح أرجنتينوس في تسجيل هدف ثان وتعزيز التقدم في الدقيقة 83 ليخطف الفريق النقاط الثلاثة.

ورفع أرجنتينوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن المتصدر.

واعتزل ميليتو كرة القدم في 2012 بقميص فريق إنديبيندينتي الأرجنتيني.

وخاض ميليتو فترة احتراف في أوروبا بداية من صيف 2003 ولمدة ثماني سنوات.

إذ لعب ميليتو بقميص ريال سرقسطة لمدة أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى برشلونة من 2007 وحتى صيف 2011.

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