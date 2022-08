ليكيب: قمة رباعية في باريس سان جيرمان لتصفية الأجواء بين نيمار ومبابي

Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti.

Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu.

Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! pic.twitter.com/QKYzav6Who