ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

يجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع عصام الحضري ووائل رياض بعد قرار تعيينهما في جهازه الفني.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى ووائل رياض مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب الحضري ووائل رياض كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

أخبار متعلقة
خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال الحضري ووائل رياض.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ميكالي يطلب إقامة معسكرين لـ المنتخب الأولمبي قبل أول مواجهة رسمية مؤتمر ميكالي.. عن صناعة التاريخ مع المنتخب الأولمبي وضم صلاح في أولمبياد باريس

ويجتمع ميكالي مع الثنائي المصري في جهازه الفني من أجل التخطيط للفترة المقبلة.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره الرسمي بخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتقام التصفيات في المغرب، العام المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

اقرأ أيضا:

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

تصريح مفاجئ من عيد مرازيق

رقم قياسي للاعب مصري في ألمانيا

أحمد طارق سليمان: لم أخش لاعبي الأهلي لهذا السبب

خالد جلال يكشف كواليس عرض توليه المنتخب الأولمبي

منتخب مصر الأولمبي ميكالي الحضري وائل رياض
نرشح لكم
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات لـ الزمالك أمام الإسماعيلي سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات لـ الزمالك أمام الإسماعيلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش 22 دقيقة | ميركاتو
دي بروين عن مستقبل بيرناردو سيلفا: أعتقد سيبقى 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج.. والكشف عن موعد عودته ساعة | المحترفون
سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة