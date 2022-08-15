ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض

يجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع عصام الحضري ووائل رياض بعد قرار تعيينهما في جهازه الفني.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى ووائل رياض مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب الحضري ووائل رياض كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويجتمع ميكالي مع الثنائي المصري في جهازه الفني من أجل التخطيط للفترة المقبلة.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره الرسمي بخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتقام التصفيات في المغرب، العام المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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