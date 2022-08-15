للاستمتاع بعام المئوية.. إلتشي يضم كويادو قادما من برشلونة
الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 14:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي إلتشي عن تعاقده مع أليكس كويادو قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.
أليكس كويادو
النادي : برشلونة
ويلعب كويادو في صفوف إلتشي لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون وجود بند لإمكانية الشراء في العقد.
وقضى كويادو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من برشلونة إلى غرناطة الذي هبط في نهاية المطاف.
BREAKING NEWS ❗ Álex Collado loaned to Elche until 30 June 2023— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2022
وأعلن إلتشي عن الصفقة عبر حسابه في تويتر باستخدام موقع فيديو يحمل تسجيلًا صوتيًا لـ كويادو نفسه.
ويقول كويادو في المقطع: "يبدأ فصل جديد، تبدأ حقبة جديدة، سنستمتع هذا عام، سنعيش مئوية فريدة هذا العام في نادٍ تاريخي: إلتشي. أنا أليكس كويادو، وسأدافع هذا العام بفخر عن قميص إلتشي الأخضر".
💚 BIENVENIDO 𝗔́𝗟𝗘𝗫 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗗𝗢 🤍
🔥 Bienvenido a un Club histórico y centenario 💯
✨ @AlexCollado_ ✨ pic.twitter.com/RA1411hs5N— Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) August 15, 2022
كويادو (23 عامًا) يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، وقد تدرج في الفئات العمرية لبرشلونة منذ عام 2010.
وخاض كويادو مباراتين فقط مع الفريق الأول لـ برشلونة بواقع 89 دقيقة.
ولعب كويادو 17 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.
💚 𝐀́𝐋𝐄𝐗 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐃𝐎 🤍
🆕 ¡El centrocampista llega cedido del @FCBarcelona!#BienvenidoCollado pic.twitter.com/GAwDoPF4Ji— Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) August 15, 2022
ويعد كويادو سادس صفقة صيفية لـ إلتشي الذي سبق له ضم: الأرجنتيني إيزيكييل بونسي من سبارتاك موسكو، والمهاجم روجير مارتي من ليفانتي، والظهير الأرجنتيني لاوتارو بلانكو من روساريو سنترال، والظهير كارلوس كليرك من ليفانتي، والظهير بول ليرولا من أوليمبيك مارسيليا.
ويفتتح إلتشي مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم بالحلول ضيفًا على ريال بيتيس مساء اليوم الإثنين.
واحتل إلتشي المركز 13 في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 42 نقطة.
ويحتل إلتشي هذا الموسم بالمئوية، إذ تم تأسيسه عام 1923.
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