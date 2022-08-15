للاستمتاع بعام المئوية.. إلتشي يضم كويادو قادما من برشلونة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

أليكس كويادو - برشلونة

أعلن نادي إلتشي عن تعاقده مع أليكس كويادو قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويلعب كويادو في صفوف إلتشي لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون وجود بند لإمكانية الشراء في العقد.

وقضى كويادو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من برشلونة إلى غرناطة الذي هبط في نهاية المطاف.

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وأعلن إلتشي عن الصفقة عبر حسابه في تويتر باستخدام موقع فيديو يحمل تسجيلًا صوتيًا لـ كويادو نفسه.

ويقول كويادو في المقطع: "يبدأ فصل جديد، تبدأ حقبة جديدة، سنستمتع هذا عام، سنعيش مئوية فريدة هذا العام في نادٍ تاريخي: إلتشي. أنا أليكس كويادو، وسأدافع هذا العام بفخر عن قميص إلتشي الأخضر".

كويادو (23 عامًا) يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، وقد تدرج في الفئات العمرية لبرشلونة منذ عام 2010.

وخاض كويادو مباراتين فقط مع الفريق الأول لـ برشلونة بواقع 89 دقيقة.

ولعب كويادو 17 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويعد كويادو سادس صفقة صيفية لـ إلتشي الذي سبق له ضم: الأرجنتيني إيزيكييل بونسي من سبارتاك موسكو، والمهاجم روجير مارتي من ليفانتي، والظهير الأرجنتيني لاوتارو بلانكو من روساريو سنترال، والظهير كارلوس كليرك من ليفانتي، والظهير بول ليرولا من أوليمبيك مارسيليا.

ويفتتح إلتشي مبارياته في الدوري الإسباني هذا الموسم بالحلول ضيفًا على ريال بيتيس مساء اليوم الإثنين.

واحتل إلتشي المركز 13 في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 42 نقطة.

ويحتل إلتشي هذا الموسم بالمئوية، إذ تم تأسيسه عام 1923.

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