"في النادي الذي يريده".. لو سيلسو يعود مجددا لـ فياريال

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي عن انتقال لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو إلى فياريال الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية.

وتحوّل لو سيلسو إلى فياريال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من توتنام.

وبالتالي يستمر لو سيلسو في صفوف فياريال بعد أن لعب بقميص معارًا أيضًا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

Giovani Lo Celso has joined La Liga side Villarreal for the 2022/23 season. Good luck, @LoCelsoGiovani! 👊 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2022

واستخدم فياريال الثنائي الأرجنتيني خوان فويث وخيرونيمو رولي للإعلان عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فياريال مقطع فيديو يتحدث فيه رولي في الهاتف ثم يخبر زميله فويث: "لقد تمت، إنه قادم"، دون أن يذكر اسم اللاعب.

بعدها نشر فياريال مقطع فيديو آخر لأحد الأقمصة المكتوب عليه "محجوز".

ثم جاء وقت الكشف عن الغموض، فظهر لو سيلسو بنفسه في مقطع فيديو ثالث مرتديًا قميص فياريال، وقال خلاله: "لقد كان الانتظار يستحق العناء، أنا الآن حيث أريد التواجد، أراكم قريبًا أيها الصُفر".

¡Sí, sí, sí, Lo Celso ya está aquí! ¡Qué bueno que volviste, @LoCelsoGiovani! 🇦🇷🖊️ pic.twitter.com/pt244t1ISk — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 14, 2022

حساب فياريال لم يتوقف عند هذا الحد، فنشر مقطع فيديو لـ لو سيلسو وهو يدخل مكتب المدير الفني أوناي إيمري.

وشارك لو سيلسو بالفعل في تدريبات فياريال صباح اليوم استعدادًا للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

Primer entrenamiento de @LoCelsoGiovani con la visita de alguien muy especial 🤝. ¡Te estábamos esperando, Gio 🇦🇷! pic.twitter.com/1NROvQvaZq — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 15, 2022

لو سيلسو (26 عامًا) انتقل إلى توتنام قادمًا من ريال بيتيس في صيف 2019 على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي في صيف 2020 مقابل 32 مليون يورو.

وخاض لو سيلسو 84 مباراة بقميص توتنام، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

صانع الألعاب الأرجنتيني قضى فترة ناجحة في صفوف فياريال بالموسم الماضي، إذ خاض معه 21 مباراة وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب إيمري.

وبدأ لو سيلسو مسيرته في روساريو سنترال، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2016، لكنه لم ينجح في صفوفه ورحل بعدها إلى بيتيس حيث أظهر أفضل مستوياته تحت قيادة كيكي سيتيين.

ويمتلك لو سيلسو 39 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وفاز معه بكوبا أمريكا 2021 وبكأس أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية على حساب إيطاليا.

وسبق لـ فياريال التعاقد مع بيبي رينا قادمًا من لاتسيو هذا الصيف، كما انتدب خوسيه لويس موراليس من ليفانتي، وكيكي فيمينيا من واتفورد.

وافتتح فياريال الدوري الإسباني بفوز مبهر على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة.

ويشارك فياريال في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم الجاري.

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