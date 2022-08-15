فالفيردي: يبدو أن ألابا دخل خصيصا لتسجيل الركلة الحرة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

أشاد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بزميله ديفيد ألابا صاحب هدف الانتصار على ألميريا.

ريال مدريد قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه ألميريا في ملعب باور هورس، بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

وصرّح فالفيردي بعد المباراة: "كان من المهم بدء الدوري بانتصار، كان خصمًا صعبًا صعد لتوه للدوري الممتاز، وقد أتعبنا بشكل واضح، لكننا امتلكنا الصبر واستطعنا تسجيل هدفين".

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وأضاف: "حظينا بكثير من الفرص، وكنا نعرف أننا في أي لحظة سنتمكن من التسجيل".

وأتم: "يبدو أن ألابا دخل خصيصًا لتنفيذ تلك المخالفة. أنا سعيد لأجله للغاية لأنه كان قائدًا لنا منذ قدومه إلى ريال مدريد".

وتقدّم ألميريا في بداية اللقاء بواسطة البلجيكي لارجي رامازاني.

لكن ريال مدريد قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفي لوكاس فاسكيز وديفيد ألابا.

ليبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بالتغلب على ألميريا بطل الدرجة الثانية.

وتعد تلك المرة الثانية فقط عبر تاريخ الدوري الإسباني التي يُفتَتح بها الموسم بمباراة بين بطل القسم الأول وبطل القسم الثاني، بعد مباراة ريال مدريد وريال مورسيا في 1986.

وسجل ألميريا ظهوره الأول في الدوري الممتاز منذ 2015، ويعود بإدارة سعودية لـ تركي آل الشيخ.

وعرفت المباراة تألقًا غير عادي لـ فيرناندو مارتينيز حارس مرمى ألميريا، لكنه لم يكن كافيًا لفوز فريقه.

وجاء هدف ألابا بعد ثوانٍ من دخوله بديلًا لـ فيرلان ميندي، ومن أول لمسة للكرة.

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