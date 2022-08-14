اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:24

كتب : هاني العوضي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف اتحاد الكرة لـFilGoal.com كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية.

وقرر اتحاد الكرة تقليص عدد أندية دوري القسم الثاني إلى 18 بداية من موسم 2023\2024.

وقال عامر حسين في تصريحات لموقع FilGoal.com: "سيترشح أول أربعة فرق من كل مجموعة من مجموعات القسم الثاني الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
سكاي: عرض أول من تشيلسي لضم جوردون موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق إثارة الوقت الضائع.. الأهلي ينجو من فخ المقاصة ويتأهل في كأس مصر الخامسة عشر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع قائد أتالانتا

وأضاف "سيتم إضافة ثلاثة أندية صاعدين من القسم الثالث بجانب الهابطين من الدوري الممتاز ليكتمل عقد الفرق المشاركة في موسم 23-24".

وأعلن اتحاد الكرة مجموعة من القرارات بشأن الموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة رسميا على عرض نظيره القطري لاستضافة كأس السوبر المصري السعودي.

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

اقرأ أيضا:

الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

منصب جديد للحضري في منتخبات مصر

إصابة أفشة ومدة غيابه

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

اتحاد الكرة الدرجة الثانية
نرشح لكم
الثالثة للأبيض والسادسة للدراويش.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق مدرب المقاصة: الخسارة في الدقيقة 90 مؤلمة.. وقائمة اللاعبين ستشهد تغيرات اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن مساعد فيتوريا نقل مراقب مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى المستشفى إثر وعكة صحية موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق إثارة الوقت الضائع.. الأهلي ينجو من فخ المقاصة ويتأهل في كأس مصر
أخر الأخبار
الثالثة للأبيض والسادسة للدراويش.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات ساعة | الكرة المصرية
لمسة واحدة تكفي.. ألابا يفك شفرة ألميريا وينصر ريال مدريد بصعوبة ساعة | الدوري الإسباني
الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق ساعة | الكرة المصرية
مدرب المقاصة: الخسارة في الدقيقة 90 مؤلمة.. وقائمة اللاعبين ستشهد تغيرات ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن مساعد فيتوريا ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة المصرية
نقل مراقب مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى المستشفى إثر وعكة صحية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة