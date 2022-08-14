اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية

كشف اتحاد الكرة لـFilGoal.com كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية.

وقرر اتحاد الكرة تقليص عدد أندية دوري القسم الثاني إلى 18 بداية من موسم 2023\2024.

وقال عامر حسين في تصريحات لموقع FilGoal.com: "سيترشح أول أربعة فرق من كل مجموعة من مجموعات القسم الثاني الموسم المقبل".

وأضاف "سيتم إضافة ثلاثة أندية صاعدين من القسم الثالث بجانب الهابطين من الدوري الممتاز ليكتمل عقد الفرق المشاركة في موسم 23-24".

وأعلن اتحاد الكرة مجموعة من القرارات بشأن الموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة رسميا على عرض نظيره القطري لاستضافة كأس السوبر المصري السعودي.

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

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