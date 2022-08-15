الثالثة للأبيض والسادسة للدراويش.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد عادل - الأهلي - الجونة

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساعة: محمد عادل

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حكم مساعد: أحمد توفيق

حكم مساعد ثان: شريف عبد الله

حكم رابع: صبري إبراهيم

حكم فيديو: محمود دسوقي

حكم الفيديو المساعد: محمد محمود لطفي

موسم محمد عادل

أدار محمد عادل 21 مباراة في الموسم، كان منها 17 في الدوري المصري.

أشهر محمد عادل 67 بطاقة صفراء في مباريات الدوري، وأشهر ثلاث بطاقات حمراء واحدة منها بشكل مباشر.

واحتسب 14 ركلة جزاء.

وأشرف محمد عادل على مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولى كانت أمام الأهلي وخسرها الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة والثانية أمام فاركو وانهت بالتعادل دون أهداف.

وأدار خمس مباريات للإسماعيلي، خسر في الأولى أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد، وفي الثانية أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز في الثالثة على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، وتعادل مع غزل المحلة في الرابعة دون أهداف، وخسر الخامسة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 15 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الزمالك قد واجه الإسماعيلي في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك في الدور الأول بهدفين دون مقابل.

بينما في الدور الثاني فاز بهدفين مقابل هدف واحد.

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