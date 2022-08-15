كرة سلة - الكشف عن موعد قرعة كأس مصر للرجال والسيدات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

كأس مصر لـ كرة سلة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل موعد إجراء قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الجديد 2022 - 2023.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إرسال خطابا إلى الأندية يخطرهم بتحديد يوم السبت الموافق 17 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة البطولتين.

وتقام مراسم قرعة كأس مصر للموسم الجديد بقاعة المؤتمر الصحفي الشرقي باستاد القاهرة.

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وحددت لجنة المسابقات الواحدة ظهرا لإجراء قرعة منافسات السيدات بينما قرعة الرجال في الثانية ظهرا.

وطالب اتحاد السلة الأندية بضرورة إرسال خطاب رسمي بموقف كل منهم من المشاركة في البطولة بموعد أقصاه 14 من شهر سبتمبر المقبل.

وشدد اتحاد السلة على دفع رسوم المشاركة بقيمة 10 آلاف جنيها مع التأكيد على أنه في حالة عدم حضور مندوب من النادي أثناء القرعة يسقط حق النادي في قرعة استضافة المباراة على ملعبه.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

بينما حققت سيدات سبورتنج لقب الكأس على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

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