إثارة الوقت الضائع.. الأهلي ينجو من فخ المقاصة ويتأهل في كأس مصر

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 22:06

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - المقاصة - هدف رامي ربيعة

تأهل الأهلي إلى دور الثمانية في كأس مصر لموسم 2021/2022 بعد الفوز على مصر للمقاصة في الوقت القاتل بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي في دور الثمانية مع المقاولون العرب.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، قبل أن ينجح الأهلي في خطف هدف الفوز من ركلة جزاء عن طريق رامي ربيعة.

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وصف المباراة

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سيطر الأهلي على اللعب في بداية المباراة وحاول أكثر من مرة على مرمى المقاصة ولكن دون خطورة حقيقية وسط تراجع الفريق الفيومي للدفاع.

وشكلت هجمات المقاصة المرتدة خطورة على الأهلي، وانفرد جون أفيري بمرمى علي لطفي لكن دفاع الأحمر أبعد الكرة في الوقت المناسب إلى ركنية.

وأرسل كريم فؤاد عرضية من الناحية اليسرى قابلها أحمد سيد غريب بضربة رأسية قوية لكن الكرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة للأحمر.

وحاول لويس ميكيسوني التسديد بركلة مقصية لكن الكرة مرت بعيدا عن مرمى الفريق الفيومي.

ووصلت الكرة إلى ميكيسوني في مواجهة المرمى من ناحية اليسار لكنه سدد بقوة في جسد الحارس أحمد طارق سليمان، لتخرج الكرة إلى ركنية.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي ومن ركنية سدد محمود متولي كرة رأسية قوية لكن الحارس أبعدها إلى ركنية جديدة.

وسدد محمد فخري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى المقاصة.

ودفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من محمد أشرف وحسام حسن وصلاح محسن بدلا من كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب.

كذلك شارك الثنائي محمد محمود وميدو نبيل بدلا من زياد طارق ومحمد فخري.

واستمرت محاولات الأحمر في الدقائق المتبقية من المباراة لإحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى.

وسدد أليو ديانج كرة مباغتة بعد متابعة لركلة ركنية لكن الحارس أبعدها إلى ركنية جديدة.

وانطلق محمد محمود وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد طارق.

وقت ضائع مشتعل

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اشتعلت الأمور في الجانبين.

وانطلق محمد أشرف من الناحية اليسرى في محاولة للحاق بالكرة وبالفعل ألحق بها وأرسل عرضية اصطدمت في هشام حافظ مدافع المقاصة.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء ليتوقف اللعب ويذهب الحكم وائل فرحان لمراجعة اللعبة.

وعاد فرحان ليحتسب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 92، بعدما تأكد من لمس الكرة يد هشام حافظ.

واعترض هشام حافظ بشدة على الحكم ليشهر له الإنذار الثاني ثم البطاقة الحمراء ليخرج مطرودا من الملعب.

وتقدم رامي ربيعة لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها بنجاح مسجلا هدف فوز الأهلي في الدقيقة 94.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليواجه المقاولون العرب في دور الثمانية.

الأهلي المقاصة كأس مصر
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