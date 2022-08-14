الحضري ووائل رياض.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ضمن قراراته الصادرة بتاريخ اليوم 14 أغسطس 2022.

وشهدت القرارات اعتماد عقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي.

وتم تعيين وائل رياض مدربا مساعدا للمنتخب الأولمبي.

فيما تم تعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي.

وتم تعيين محمود حرب مديرا إداريا للمنتخب.

وسبق للحضري تولي تدريب حراس مرمى المنتخب الأول مع الجهازين السابقين، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ثم إيهاب جلال.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع ميكالي وجهازه المعاون الذي ضم 3 مساعدين، وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وعن تفضيله العرض المصري قال ميكالي: "كان لدى عروضا أخرى من منتخبات كبيرة، لكن فكرة المشروع هنا وشغف الجمهور والبلد لكرة القدم كان عامل مشجع لنا لقبول المسؤولية".

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

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