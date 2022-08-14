اتحاد الكرة يعلن عن السوبر المصري السعودي وموعد انطلاق الموسم الجديد وفتح باب القيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعة قرارات بشأن الموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة رسميا على عرض نظيره القطري لاستضافة كأس السوبر المصري السعودي.

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

🔴 قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بتاريخ 14 أغسطس 2022 🇪🇬#EFA pic.twitter.com/rRcCUzsHVG — EFA.eg (@EFA) August 14, 2022

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

وأفاد اتحاد الكرة أن دوري القسم الثاني سيتقلص عدد أنديته إلى 18 بداية من موسم 2023\2024.

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