نقل مراقب مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى المستشفى إثر وعكة صحية

تعرض مراقب مباراة الأهلي و مصر للمقاصة لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفي.

جاء ذلك في أعقاب المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الأهلي We السلام ضمن منافسات دور الـ 16.

وأدى ذلك لإلغاء المؤتمرات الصحفية عقب المباراة.

وفاز الأهلي بهدف دون رد، سجله رامي ربيعة من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي لملاقاة المقاولون العرب.

ويلتقي الفائز من الأهلي والمقاولون مع سموحة في نصف النهائي.

وتأهل سموحة إلى نصف النهائي، عقب الفوز على منتخب السويس في ربع النهائي بهدف لكل فريق.

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