سكاي: عرض أول من تشيلسي لضم جوردون

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون - إيفرتون

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عن رغبة تشيلسي في ضم لاعب إيفرتون الواعد أنتوني جوردون.

وبحسب الشبكة، فإن تشيلسي قدم عرضا يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح إيفرتون في وقت سابق أن اللاعب ليس للبيع.

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ولن يكون تشيلسي أول المهتمين بضم اللاعب، حيث عرض توتنام في وقت سابق ضمه بجانب ريتشارلسون مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ولكن إيفرتون رفض.

وأظهر نيوكاسل رغبة في التعاقد مع اللاعب في وقت سابق دون تقديم عرض رسمي.

جوردون لعب مباراته الأولى مع إيفرتون كبديل أمام وست هام في يناير 2020.

ولعب ابن الـ21 عاما 62 مباراة بقميص إيفرتون، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وشارك جوردون في أول مباراتين مع إيفرتون والتي خسرها أمام تشيلسي ثم أستون فيلا.

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