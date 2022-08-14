الدوري الإيطالي- فوز قاتل لفيورنتينا على كريمونيسي.. ولاتسيو يقلب النتيجة على بولونيا

حقق فيورنتينا فوزا قاتلا على الوافد الجديد للدوري الإيطالي كريمونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

جياكومو بونافينتورا تقدم لفيورنتينا في الدقيقة 16 بتدسدية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كريستيان كوامي.

ثلاث دقائق بعد ذلك، وتعادل دافيد أوكيريكي برأسية قوية على يسار الحارس جوليني بعد عرضية من باولو جيجليوني.

وسجل لوكا يوفيتش أول أهدافه الرسمية في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس رادو وسكنت الشباك.

وتلقى جونزالو إسكالانتي لاعب كريمونيسي ابطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

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فيورنتينا 3-2 كريمونيسي

شاهد أهداف المباراة التي حبست الأنفاس#فيورنتينا_كريمونيسي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ga4wy35VaW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 14, 2022

وأدرك كريستيان بونايوتو التعادل في الدقيقة 68 بهدف أولمبي من ضربة ركنية مباشرة.

وفي الدقيقة 95، أخطأ رادو في الإمساك بكرة عرضية من رولاندو ماندراجورا لتسكن الشباك ويقتنص فيورنتينا ثلاث نقاط هامة.

فيورنتينا سيخرج لمواجهة إمبولي في الجولة الثانية، بينما سيلعب كريمونيسي أمام روما.

وفي مباراة أخرى، فاز لاتسيو على بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبكو.

6 دقائق فقط بعد بداية المباراة وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى في الكالتشيو هذا الموسم على حارس لاتسيو لويس ماكسيميانو بعد خروجه من مرماه لإمساك الكرة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، تقدم مارك أرناتوفيتش لبولونيبا من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تلقى أداما سوماورو لاعب بولونيا البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب العنف.

وفي الشوط الثاني، سجل لورينزو دي سيلفيستري هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن اصطدمت كرة مرتدة من الحارس باللاعب ثم اإلى الشباك.

11 دقيقة قبل نهاية المباراة، ونجح تشيرو إيموبيلي في تسجيل هدف الفوز للاتسيو بعد تمريرة سحرية من ملينكوفيتش سافيتش ليسددها بين قدمي الحارس.

لاتسيو سيخرج لمواجهة تورينو في الجولة الثانية، بينما سيستضيف بولونيا نظيره فيرونا.

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