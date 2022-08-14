الدوري الإيطالي- فوز قاتل لفيورنتينا على كريمونيسي.. ولاتسيو يقلب النتيجة على بولونيا

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش يحتفل بأول أهدافه مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا فوزا قاتلا على الوافد الجديد للدوري الإيطالي كريمونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

جياكومو بونافينتورا تقدم لفيورنتينا في الدقيقة 16 بتدسدية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كريستيان كوامي.

ثلاث دقائق بعد ذلك، وتعادل دافيد أوكيريكي برأسية قوية على يسار الحارس جوليني بعد عرضية من باولو جيجليوني.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – المصري يتفق مع عبد الرحيم دغموم للانضمام إلى صفوفه كونتي رافضا التعليق على الشجار مع توخيل: سيظل هذا بيني وبينه كأس مصر - مدبولي والشامي والمحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

وسجل لوكا يوفيتش أول أهدافه الرسمية في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس رادو وسكنت الشباك.

وتلقى جونزالو إسكالانتي لاعب كريمونيسي ابطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

وأدرك كريستيان بونايوتو التعادل في الدقيقة 68 بهدف أولمبي من ضربة ركنية مباشرة.

وفي الدقيقة 95، أخطأ رادو في الإمساك بكرة عرضية من رولاندو ماندراجورا لتسكن الشباك ويقتنص فيورنتينا ثلاث نقاط هامة.

فيورنتينا سيخرج لمواجهة إمبولي في الجولة الثانية، بينما سيلعب كريمونيسي أمام روما.

وفي مباراة أخرى، فاز لاتسيو على بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبكو.

6 دقائق فقط بعد بداية المباراة وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى في الكالتشيو هذا الموسم على حارس لاتسيو لويس ماكسيميانو بعد خروجه من مرماه لإمساك الكرة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، تقدم مارك أرناتوفيتش لبولونيبا من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تلقى أداما سوماورو لاعب بولونيا البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب العنف.

وفي الشوط الثاني، سجل لورينزو دي سيلفيستري هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن اصطدمت كرة مرتدة من الحارس باللاعب ثم اإلى الشباك.

11 دقيقة قبل نهاية المباراة، ونجح تشيرو إيموبيلي في تسجيل هدف الفوز للاتسيو بعد تمريرة سحرية من ملينكوفيتش سافيتش ليسددها بين قدمي الحارس.

لاتسيو سيخرج لمواجهة تورينو في الجولة الثانية، بينما سيستضيف بولونيا نظيره فيرونا.

اقرأ أيضا:

إصابة أفشة ومدة غيابه

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

مستقبل رونالدو في خطر مع مانشستر يونايتد

الكشف عن ثلاثي يريده الأهلي من براميدز

المصري يتواصل مع الوداد بشأن العقوبة

أحمد حواش يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الخامسة عشر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع قائد أتالانتا كوبو يسجل انطلاقة نارية مع سوسيداد.. وجاتوزو يبدأ بنجاح مع فالنسيا مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (1) (0) ريال مدريد.. دخول مودريتش تشكيل ريال مدريد – مداورة ثقيلة من أنشيلوتي وظهور الثنائي الجديد أمام ألميريا مرموش يشارك ويصاب في خسارة فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق سكاي: يونايتد يربط مستقبل رونالدو بسلوكه مع الفريق انتهت في الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(0) فولفسبورج
أخر الأخبار
سكاي: عرض أول من تشيلسي لضم جوردون 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 39 دقيقة | الكرة المصرية
الخامسة عشر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع قائد أتالانتا ساعة | ميركاتو
إثارة الوقت الضائع.. الأهلي ينجو من فخ المقاصة ويفوز عليه في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
كوبو يسجل انطلاقة نارية مع سوسيداد.. وجاتوزو يبدأ بنجاح مع فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
الحضري ووائل رياض.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن عن السوبر المصري السعودي وموعد انطلاق الموسم الجديد وفتح باب القيد ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإيطالي- فوز قاتل لفيورنتينا على كريمونيسي.. ولاتسيو يقلب النتيجة على بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة