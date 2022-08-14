كأس مصر - سموحة ينهي مغامرة السويس ويمر إلى نصف النهائي.. والمدرب يخرج مرتين

تغلب سموحة على مضيفه منتخب السويس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

سجل محمد نادي الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد مراوغة رائعة وإنهاء متقن.

وفي الدقيقة 91 تضرر منتخب السويس من النقص العددي بعد طرد لاعبه أحمد حاتم.

وأخيرا في الدقيقة 93 سجل إيليا سيلا هدف قتل المباراة بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي اجتازت حارس المرمى ليسجل سيلا في الشباك الخالية.

ونجح منتخب السويس في اجتياز الأدوار التمهيدية على حساب كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وبورتو السويس بنفس الطريقة بعد التعادل 2-2، ثم بالفوز على بلبيس بهدف نظيف.

وفي دور الـ 32 فجر منتخب السويس مفاجأة كبرى بإقصاء فيوتشر بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ثم واصل مفاجأته بإقصاء طلائع الجيش من دور الـ 16 بهدف دون رد، قبل ان ينهي سموحة مغامرته في ربع النهائي.

أما سموحة فقد اجتاز ألعاب دمنهور في دور الـ 32 بنتيجة 3-1، فيما أسقط كفر الشيخ بستة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 16.

بذلك يتأهل سموحة إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة المقاولون العرب ضد الفائز من الأهلي ومصر للمقاصة.

وكان ياسر الكناني مدرب منتخب السويس هو نفسه من خسر مع المنصورة أمام المصري في دور ال٣٢، قبل أن يتجه إلى منتخب السويس ويقصي طلائع الجيش من دور الـ 16.

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