خبر في الجول – المصري يتفق مع عبد الرحيم دغموم للانضمام إلى صفوفه

اقترب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف من الانتقال إلى المصري في سوق الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن كامل أبو علي المرشح لرئاسة المصري والمنتظر فوزه بالتزكية، قد اتفق مع دعموم.

ويفعّل المصري الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 250 ألف دولار.

لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا يلعب في الفريق الأول لـ وفاق سطيف منذ 2018.

وساهم دغموم في وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وشارك دغموم في 11 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ودخل دغموم بديلًا أمام الأهلي في آخر 13 دقيقة بذهاب نصف النهائي، وشارك أساسيًا في الإياب لمدة 62 قبل استبداله.

كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويمتلك دغموم 4 مباريات مع منتخب الجزائر الأولمبي.

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