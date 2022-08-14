كأس مصر - مدبولي والشامي والمحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإسماعيلي بالهدف أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل قائمة مباراة الزمالك ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

ويواجه الإسماعيلي فريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء الغد -الإثنين- على استاد القاهرة الدولي، فى ختام منافسات دور الـ 16 للمسابقة المحلية الأقدم.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني – محمد دسوقي – محمود البدري – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي

خط الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبد العاطي ” دونجا ” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفي – محمد عبد السميع – حسن ياسين – جان موريل

خط الهجوم: خالد النبريصي – محمد الشامي

وخرج محمد هاشم مدافع الإسماعيلي من قائمة الفريق فى الساعات الأخيرة للإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة.

كما يغيب أيضا عن اللقاء كل من كمال السيد وأحمد أيمن وعماد حمدي ومحمود عبد الله ومحمد بن خماسة وحازم مرسي ومروان حمدي ووجيه عبد الحكيم لأسباب مختلفة.

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