مرموش يشارك ويصاب في خسارة فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد في ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجّل جمال موسيالا وتوماس مولر ثنائية بايرن ميونيخ في الشوط الأول.

ليرفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري من العلامة الكاملة، بينما تجمّد رصيد فولفسبورج عند نقطة وحيدة في المركز 15.

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وشارك المصري عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي مع فولفسبورج، وغادر اللقاء مصابًا في الشوط الثاني.

وعجز فولفسبورج عن الفوز على بايرن في الدوري الألماني للمباراة رقم 15 على التوالي.

ولم يسقط بايرن أمام فولفسبورج منذ خسارته أمامه 1-4 في موسم 201\4\2015.

مرموش حاول التسجيل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 16، لكنها ارتدت من الحائط البشري.

الشباك اهتزت للمرة الأولى في الدقيقة 20 عندما سجل السنغالي ساديو ماني، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

التعادل ظل قائمًا حتى الدقيقة 33 عندما افتتح الشاب موسيالا التسجيل بعد تمريرة مولر.

وبات موسيالا (19 عامًا و169 يومًا) أصغر لاعب ألماني يصل إلى 14 هدفًا في مسيرته بالدوري الألماني.

وضاعف بايرن النتيجة في الدقيقة 44 بتسديدة جوشوا كيميتش التي اصطدمت بـ مولر واستقرت في شباك الضيوف.

مع بداية الشوط الثاني، دخل لوروا ساني في صفوف بايرن بدلا من سيرج جنابري. في المقابل دفع نيكو كوفاتش المدير الفني لـ فولفسبورج بـ ماكس كروزه بدلا من باتريك فيمر.

وفي الدقيقة 67 أصيب مرموش وخرج لتلقي العلاج خارج الملعب، قبل أن يعود مجددًا.

لكنه غادر الملعب بعدها مجددًا مستبدلًا بـ لوكا فالدشميدت.

وعاد ماني لهز الشباك في الدقيقة 73 بهدف جديد، ألغته راية الحكم المساعد أعلنت عن تسلل أكدته تقنية الفيديو.

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