تشكيل ريال مدريد – مداورة ثقيلة من أنشيلوتي وظهور الثنائي الجديد أمام ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا في الجولة الأولى للدوري الإسباني الممتاز.

وأجرى أنشيلوتي 5 تغييرات على تشكيله الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي قبل أيام.

ويشارك لوكاس فاسكيز بدلًا من داني كارباخال، ويلعب ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجير في عمق الدفاع على حساب إيدير ميليتاو وديفيد ألابا.

فيما يشارك أورليان تشواميني في الوسط بدلًا من كاسيميرو، وتم إراحة لوكا مودريتش لحساب إدواردو كامافينجا.

وفي ظل غياب رودريجو، لم يعدّل أنشيلوتي على خط هجومه وأبقى ماركو أسينسيو وإدين هازارد في مقاعد البدلاء.

في المقابل، دفع روبي المدير الفني لـ ألميريا بمهاجمه النيجيري عمر صادق في مباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

فيما يغيب ليو بابتيستاو وفيرناندو باتشيكو، إذ لم يستطع النادي تسجيلهما في الوقت المناسب للحاق بالمباراة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – إدواردو كامافينجا – توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسويس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – خيسوس فاييخو – ألفارو أودريوزولا – كاسيميرو – داني سيبايوس – لوكا مودريتش – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل ألميريا:

حراسة المرمى: فيرناندو مارتينيز

الدفاع: أليكس بوزو – رودريجو إيلي – سرديان بابيتش – سيرخيو أكيمي

الوسط: فرانسيسكو بورتيو – سيزار دي لا هوز – سامو جارسيا – لوكاس روبيرتوني – لارجي رامزاني

الهجوم: عمر صادق

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