خبر في الجول – إصابة أفشة بـ فتاق.. ومدة غيابه عن الملاعب

يبتعد محمد مجدي "أفشة" عن مباريات فريقه الأهلي المقبلة بسبب إصابته بـ فتاق.

وعلم FilGoal.com أن أفشة يعاني من فتاق سيحتاج معه لتدخُل طبي.

ويغيب أفشة عن الملاعب لمدة أسبوعين، مما يعني انتهاء موسمه مع الأهلي في الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة في ثمن نهائي كأس مصر، مباراة يغيب عنها أفشة.

ومن المنتظر أن يبتعد أفشة عن مباريات الأهلي أمام إيسترن كومباني والإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

صانع الألعاب صاحب الـ 26 عامًا خاض 40 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.

ولم يتواجد أفشة في قائمة الأهلي منذ إعلان إدارة النادي إراحة اللاعبين الأساسيين لما تبقى من عمر الدوري، وغاب عن لقائي الاتحاد السكندري والمصري.

وتلقى أفشة عرضًا من سيفاس سبور التركي للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وكشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي عن إرسال ناديه عرضا للأهلي لاستعار محمد مجدي "أفشة".

وتحدث رئيس سيفاس سبور لـFilGoal.com قائلا: "تقدمنا بعرض رسمي للأهلي لاستعارة أفشة".

واستدرك "لكن لم يصلنا أي رد من الأهلي حتى الآن، ولذلك جمدنا الصفقة لعدم وصول أي رد إلينا".

وأوضح "سنتخلى عن الصفقة ونتعاقد مع لاعب آخر إن لم يصل أي رد من الأهلي إلينا أو إذا رأينا أن الصفقة ستكلفنا الكثير من الأموال".

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بلقب الكأس وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

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