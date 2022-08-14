تشكيل المقاصة - لاعب فيوتشر المنتظر يقود الدفاع أمام الأهلي

أجرى عيد مرازيق المدير الفني لمصر للمقاصة العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويقود هشام حافظ دفاع المقاصة أمام الأهلي، وهو المنتظر انتقاله إلى فيوتشر في الموسم المقبل.

وكشف وليد هويدي المشرف على الكرة في المقاصة عن انتقال هشام حافظ إلى فيوتشر بعد نهاية الموسم الجاري.

وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:

المرمى: أحمد طارق سليمان

الدفاع: عبد الرحمن زين - علي المصري – مصطفى كاجو – هشام حافظ

الوسط: أحمد عيد - محمد محسن – إسلام زيادة

الهجوم: محمود عادل – محمد أمو – جون أفيري

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