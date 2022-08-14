محمد هاشم يغيب عن الإسماعيلي أمام الزمالك

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

محمد هاشم - الإسماعيلي - الأهلي

يغيب محمد هاشم مدافع الإسماعيلي عن مواجهة فريقه مع الزمالك بسبب الإصابة.

ويلعب الزمالك غدا الإثنين مع الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر على ملعب القاهرة الدولي.

وفشل اللاعب في اجتياز الاختبار الطبي الذي أجراه خلال المران الأخير قبل المباراة.

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هاشم كان قد شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الرئيسي الذي أقيم أمس وأعلن النادي أن الجهاز الفني قد فضل إراحته كي لا تتفاقم الإصابة.

الإسماعيلي كان قد تأهل لدور الـ 16 بعد أن حقق الفوز على بيتروجت في دور الـ 32 بركلات الترجيح، بينما تأهل الزمالك بعد أن حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد المصري في دور ربع النهائي.

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