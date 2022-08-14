التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة أمام منتخب السويس في الكأس

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 18:55

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة بـ مروان حمدي في هجوم فريقه أمام منتخب السويس.

ويلعب سموحة ضد منتخب السويس في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - عودة أحمد غريب وزياد طارق أمام المقاصة في الكأس أحمد حواش لـ في الجول: لم أوقع مع أي فريق.. وأمتلك ثلاثة عروض من مصر الشيخ يشكو بيراميدز ويطالب بمستحقاته المتأخرة

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أحمد حكم – أحمد بيكهام – محمد شكري

الوسط: مصطفى الخواجة – حمدي علاء – حسين فيصل

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي – أليا سيلا

بينما جاء تشكيل منتخب السويس كالآتي:

المرمى: محمود كوكو

الدفاع: محمود قطب – باسم عادل – أحمد حاتم – محمد هيكل

الوسط: جاستس آرثر – إسلام حسين – أحمد فتحي

الهجوم: أحمد القرموطي – أحمد صالح – أحمد زغلول

اقرأ أيضا:

أحمد حواش يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

مستقبل رونالدو في خطر مع مانشستر يونايتد

عقوبة من تين هاج للاعبي مانشستر يونايتد

الكشف عن ثلاثي يريده الأهلي من براميدز

المصري يتواصل مع الوداد بشأن العقوبة

مروان حمدي سموحة منتخب السويس كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - الأهلي ضد المقاصة مباشر كأس مصر - منتخب السويس ضد سموحة تشكيل المقاصة - لاعب فيوتشر المنتظر يقود الدفاع أمام الأهلي محمد هاشم يغيب عن الإسماعيلي أمام الزمالك تشكيل الأهلي - عودة أحمد غريب وزياد طارق أمام المقاصة في الكأس أحمد حواش لـ في الجول: لم أوقع مع أي فريق.. وأمتلك ثلاثة عروض من مصر الشيخ يشكو بيراميدز ويطالب بمستحقاته المتأخرة مصدر من المصري لـ في الجول: أبو علي تواصل مع الوداد وتم حل أزمة القيد
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الأهلي ضد المقاصة 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - منتخب السويس ضد سموحة 18 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المقاصة - لاعب فيوتشر المنتظر يقود الدفاع أمام الأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
محمد هاشم يغيب عن الإسماعيلي أمام الزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة أمام منتخب السويس في الكأس 27 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة أحمد غريب وزياد طارق أمام المقاصة في الكأس 35 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – مصر تحصد أمم إفريقيا للناشئين للمرة الخامسة في تاريخها 42 دقيقة | كرة سلة
فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة