التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة أمام منتخب السويس في الكأس

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة بـ مروان حمدي في هجوم فريقه أمام منتخب السويس.

ويلعب سموحة ضد منتخب السويس في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أحمد حكم – أحمد بيكهام – محمد شكري

الوسط: مصطفى الخواجة – حمدي علاء – حسين فيصل

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي – أليا سيلا

بينما جاء تشكيل منتخب السويس كالآتي:

المرمى: محمود كوكو

الدفاع: محمود قطب – باسم عادل – أحمد حاتم – محمد هيكل

الوسط: جاستس آرثر – إسلام حسين – أحمد فتحي

الهجوم: أحمد القرموطي – أحمد صالح – أحمد زغلول

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