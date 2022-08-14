تشكيل الأهلي - عودة أحمد غريب وزياد طارق أمام المقاصة في الكأس

عاد الثنائي أحمد سيد غريب وزياد طارق لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ودفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالثنائي أحمد سيد غريب وزياد طارق في التشكيل الأساسي، بعد الإبقاء عليهما في مقاعد البدلاء خلال مباراة المصري السابقة بالدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم

الوسط: محمد هاني – أليو ديانج – محمد فخري – كريم فؤاد

الهجوم: زياد طارق – أحمد سيد غريب – لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حسام حسن – صلاح محسن – محمد محمود – محمد نصير – أحمد سيد عبد النبي – محمد أشرف – ميدو نبيل – محمد أحمد شرقية

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